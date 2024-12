Rassegna stampa 18-12-2024 edizioni Calabria

Il sindaco di Catanzaro a confronto con i capigruppo su lotta all’eolico, rifiuti e giardini Green Catanzaro, eventi natalizi ancora nell’incertezza: manca il programma e slitta l’inizio Il no all’eolico a San Vito sullo Jonio, gli ambientalisti: alla fine ha prevalso il buon senso Finanziamenti persi per i cimiteri di Lamezia Terme: Fratelli d’Italia critica Mascaro Crotone, esplosione sulla motonave: a giudizio tre cittadini maltesi Sanità vibonese, ossia il malato cronico. I sindaci fanno rete, ma tutto è fermo Vibo Valentia, l’era del Consorzio di bonifica unico: più servizi e un taglio con il passato

CALABRIA Sforbiciata alle tasse aeroportuali, Lo Schiavo avanza dubbi sugli aiuti per la Calabria Inflazione a +1,3% ma in Calabria luce e gas costano di più

Processi “trasferiti” da Cosenza, la questione approda in Municipio

Ospedale di Castrovillari, sindaci in attesa dell’atto aziendale dell’Asp

Sanità sibarita al collasso tra disagi e spreco di risorse

Vandali scatenati a Scalea, nel mirino finisce il presepe

Torrente Scirocco continua ad alimentare rischi e disagi

Lido comunale di Reggio Calabria, al via l’iter per affidare i nuovi interventi

Botte al detenuto del “San Pietro” di Reggio Calabria? No alle proiezioni delle immagini

Rosarno, la minoranza presenta una mozione per stoppare l’impianto crematorio

Il processo a Locri alla giovane irachena Marjan Jamali, nessun contatto con il secondo “scafista”