A Reggio il “Campus del Mediterraneo”

Un campus universitario in pieno centro. Il nome c’è già, “del Mediterraneo”, ma soprattutto adesso ci sono i fondi per realizzarlo: 4 milioni di euro. La somma viene da un emendamento appena approvato in commissione bilancio della Camera, presentato dal deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro. Che spiega l’iniziativa in questi termini: «Reggio avrà un campus universitario, il primo della storia. Lo avrà grazie ad un altro mio emendamento, approvato nelle scorse ore in commissione bilancio, in base al quale sono stati destinati 4 milioni di euro all’Università Mediterranea con finalità specifiche, vale a dire la realizzazione del “Campus universitario del Mediterraneo”, da costruire nel cuore della città. Sarà la chiave di volta – incalza il vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e segretario regionale del partito – per trattenere più ragazzi nella loro terra e per attirarne altri provenienti da diverse zone d’Italia, d’Europa e del mondo».