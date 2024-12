'Ndrangheta a Gioia Tauro: l'ascesa di Rocco Molè jr, tra fiumi di droga e... di soldi

Fiumi di droga e montagne di soldi. La vita di Rocco Molè junior, tornato a Gioia Tauro da maggiorenne per riprendere il controllo dei traffici abbandonati dalla famiglia dopo l’uccisione di Rocco Molè senior, era cambiata nel volgere di pochi mesi. Da giovane aspirante boss squattrinato si sarebbe affermato come broker della droga, che movimentava centinaia di chili di cocaina tra i porti di Gioia Tauro e Livorno. La svolta sarebbe arrivata grazie al fidanzamento con la figlia di Giuseppe Condello, considerato dalla Procura antimafia di Reggio Calabria un esponente di spicco del narcotraffico. Su questo punto ha riferito ai magistrati delle Dda di Reggio e Milano il collaboratore di giustizia Domenico Ficarra in uno dei verbali acquisiti nel processo “Cavalli di razza” in Lombardia.

«Rocco – spiega il pentito ai magistrati – prima aveva difficoltà economiche. Posso dire che la situazione economica di Rocco Molè è completamente cambiata dal settembre 2019, a seguito dei suoi rapporti con Giuseppe Condello. Rocco prima aveva difficoltà economiche ad un tratto, però, effettivamente aveva disponibilità milionarie collegate al narcotraffico. Rocco Molè di disse che era fidanzato con la figlia di Condello e che questa era una famiglia facoltosa in quanto era inserita nel settore del narcotraffico».

Molè, Condello, il fratello del collaboratore Simone Ficarra e tanti altri nomi comparsi nei verbali sono stati arrestati e condannati in primo grado nell’ambito del maxiprocesso nato dall’inchiesta “Nuova narcos europea”. Secondo la Dda, la cosca Molè era riuscita ad allearsi con i cartelli internazionali della droga tornando nei business che contano dopo anni di esilio. Non solo: nell’inchiesta era emerso come i narcos avessero trovato il modo per il recupero in mare dello stupefacente e per la commercializzazione dello stesso. Nel 2019, infatti, fu scoperta la presenza in Italia di quattro peruviani e un colombiano, assoldati ed ospitati a Gioia Tauro con funzione di chimici e tre esperti palombari fatti giungere nella Piana per il recupero dello stupefacente in alto mare, in modo da ridurre i rischi connessi all'arrivo dei carichi di droga nel porto.