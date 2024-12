A Palmi è “guerra” tra polizia e vigili

E per rendere chiaro quale sia l'apporto al controllo del territorio da parte del Comando di Palmi, Managò cita i numeri del 2024: «Siamo stati impegnati in molteplici attività di polizia giudiziaria e ambientale, circa 90 informative di reato depositate all’autorità giudiziaria per violazioni del codice penale o leggi speciali, 38 persone denunciate per reati edilizi, 10 immobili sottoposti a sequestro. Tra le attività più importanti voglio ricordare l’indagine sugli scarichi abusivi in mare di un resort, con denuncia e relativo sequestro dello scarico, le 7 persone denunciate per abbandono di rifiuti. E anche gli ottimi risultati del Nucleo operativo di sicurezza urbana con il compito di operare controlli per la prevenzione dello spaccio di stupefacenti fuori le scuole. Bene, questo servizio, insieme a molti altri, non vengono più svolti per diversi motivi, non ultimo quello della mancanza di collaborazione istituzionale che è indispensabile per fare questo tipo di lavoro».