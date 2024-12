Nell’ex caserma “Duca d’Aosta” di Reggio Calabria il nuovo Polo degli uffici finanziari

Si viaggia a ritmo spedito per sbloccare un altro appalto pubblico di estrema rilevanza e che punta a cancellare una zona particolarmente degradata della città. Per la riqualificazione della ex caserma “Duca d’Aosta” sono arrivate sette offerte da parte di importanti imprese che vogliono riqualificare il sito. L’Agenzia del Demanio ha messo sul piatto la consistente somma di 19,5 milioni di euro di investimenti per creare un nuovo Polo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’intervento riguarda un’area storica e simbolica per la città, situata in una posizione panoramica privilegiata sullo Stretto e compresa tra via Reggio Campi e il quartiere Trabocchetto. Il complesso dell’ex edificio militare si estende per circa 10.712 mq e comprende sei edifici circondati da mura storiche.

Il progetto prevede interventi di restauro conservativo, risanamento e recupero funzionale, nel rispetto dell’architettura originaria e del valore storico-artistico della caserma, uno dei primi esempi di costruzione antisismica del Novecento. Obiettivo dell’intervento di rifunzionalizzazione è risanare gli spazi, preservarne l’integrità e l’identità, e restituirli rinnovati e nuovamente accessibili alla cittadinanza e a tutti coloro che utilizzeranno gli uffici del Ministero, consolidando un legame tra passato e presente per il territorio.