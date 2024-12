Nuovo percorso genitorialità per minori in prova a Reggio Calabria

La Fondazione Antonino Scopelliti, il Tribunale per i minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, hanno rinnovato, ampliandolo, un protocollo d’intesa per l’assistenza ai minori in messa alla prova. Alla firma del protocollo hanno partecipato il presidente del Tribunale per i minorenni Marcello D’Amico, il procuratore per i minorenni, Roberto Di Palma, e Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione.

«Abbiamo deciso di incrementare questo protocollo con un percorso importantissimo che riguarda la genitorialità - ha spiegato Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato di Cassazione ucciso a Piale di Villa San Giovanni il 9 agosto 1991 -. Si tratta di ragazzi che hanno dei genitori ed il protocollo che firmiamo oggi consente a questi genitori di fare insieme ai figli un percorso che permetta all’intera famiglia, laddove c'è la possibilità, di rientrare nel contesto civile come una risorsa e non come delle persone da considerare come reietti».