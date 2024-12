Nuovo ospedale a Palmi, la “D’Agostino” attende il via libera. Ma dalla Regione nessuno risponde

Il 2024 è trascorso così come erano passati gli altri 17 anni, senza che un solo mezzo meccanico sia entrato nell'area che dovrebbe ospitare il nuovo ospedale di Palmi. I buoni auspici che avevano segnato la prima parte dell'anno sono rimasti frustrati dall'inerzia della Regione. Viene da chiedersi se in Cittadella ci sia una reale volontà di portare a termine l'opera o se si tratti solo di incapacità nella gestione congiunta di diversi cantieri di grandi dimensioni. Perché dopo 17 anni non si può più parlare di ritardi o di lentezza burocratica. Si deve trattare per forza di altro. Mentre l'ospedale della Sibaritide comincia a prendere forma, quello di Vibo va avanti a singhiozzo restando (per ora) valida la data ultima di consegna fissata nel 2026, quello di Palmi resta solo un sogno per gli abitanti del territorio.

All'inizio dell'anno, seppur con grande ritardo - come era stato riportato da Gazzetta del Sud - qualcosa si era cominciato a muovere nell'iter burocratico con la presentazione da parte della “D’Agostino costruzione generali spa”, azienda incaricata di costruire l'ospedale di Palmi, del progetto definitivo agli uffici della Regione Calabria. Quel progetto, dopo 20 anni, è stato validato all'inizio dell'estate dall'ente terzo scelto dalla Regione.

Dopo una fase di ulteriori richieste di documentazione da parte del validatore alla “D’Agostino”, evase della ditta, è stato presentato dall'azienda di costruzioni il Piano economico-finanziario. Si tratta dell'atto di adattamento dei costi per la realizzazione dell'opera che deve tenere conto delle variazioni dovute a numerosi fattori, non ultimi i problemi legati al Covid e alla guerra in Ucraina, che hanno fatto lievitare i costi dei materiali. A questo riguardo ci sarebbero stati alcuni incontri tra uffici regionali e la “D'Agostino” che hanno portato a discutere la questione economico-finanziaria.

In quella sede sarebbe stata avanzata una proposta economica. La risposta da parte della Cittadella sarebbe dovuta arrivare entro 60 giorni. Dopo 120, però, è ancora tutto fermo: l'azienda, secondo quanto appreso, sarebbe ancora in attesa di segnali dalla Regione, mentre aveva anche iniziato a ripulire le aree a Palmi in attesa del via libera per aprire il cantiere e partire con lo scavo.