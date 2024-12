Addio al sidernese Walter Pedullà, critico letterario e figura di spicco della cultura italiana

Giornalista professionista dal 1962, ha collaborato con testate come L’Avanti!, Il Messaggero, L’Unità e Il Mattino. La sua attività editoriale lo ha portato a dirigere la monumentale Storia generale della letteratura italiana, pubblicata nel 1999, e la collana Cento libri per mille anni. Pedullà ha anche fondato e diretto le riviste Il Caffè illustrato e L’Illuminista.

Walter Pedullà si laureò in lettere all’Università di Messina, dove fu allievo di Giacomo De Benedetti. Dal 1958 ha insegnato letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università "La Sapienza" di Roma, ereditando la cattedra del suo maestro. Professore emerito dal 2005, era anche padre di Gabriele Pedullà, docente universitario e studioso di letteratura.

Si è spento a Roma, all'età di 94 anni, Walter Pedullà , saggista, critico letterario e intellettuale militante, dopo una lunga malattia legata al morbo di Parkinson. Nato il 10 ottobre 1930 a Siderno, in Calabria, Pedullà è stato una figura centrale nella critica letteraria italiana del Novecento, nonché un intellettuale impegnato nella cultura socialista. La sua morte, avvenuta il 26 dicembre, è stata confermata dalla famiglia.

Impegnato nella promozione della cultura, Pedullà è stato tra i fondatori della Cooperativa Scrittori e ha curato opere di autori come Italo Svevo, Corrado Alvaro e Luigi Malerba. La sua attività di critico si è concentrata sulla letteratura del Novecento, con particolare attenzione ai movimenti d’avanguardia, alla comicità e ai temi dell’emarginazione.

Pedullà ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana per meriti culturali, e premi come il Flaiano per il libro Il pallone di stoffa (2020).