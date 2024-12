Aggiudicato il bando da 12 milioni, al via la riqualificazione delle strade di Reggio Calabria

L’aggiudicazione provvisoria c’è. Adesso perché diventi efficace occorre attendere la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L’operazione milionaria con cui il Comune punta a restituire strade sicure e percorribili alla comunità è ai nastri di partenza. L’accordo quadro suddiviso in tre lotti, ciascuno stipulato con un unico operatore economico è stato affidato. Dodici milioni di euro così distribuiti: lotto A – zona nord 3 milioni di euro – Costruzioni S.A.S. di Pellicanò Armando; Lotto B - zona centro 4,8 milioni –ditta Tecnoappalti Italia s.r.l.,; lotto C - zona sud 4,2 milioni – ditta Centro Italia costruzioni s.r.l., tutte hanno presentato un ribasso del 36% circa.

L’obiettivo è quello di cancellare gli anni di assenza di manutenzione che hanno trasformato il manto stradale di molti assi viari in scenari da conflitto bellico. La Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ai primi di agosto ha approvato la devoluzione dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare ulteriore di 12 milioni di euro da destinare al rifacimento di 21 strade, 9 nell’area del centro (San Sperato - San Salvatore, Contrada Sala - Mosorrofa, Via San Giuseppe - Botteghelle, Fondo Versace, Policlinico - Eremo Botte - trav. Borrace Crocevia, Via Santa Lucia -Via Dalmazia, Condera - Terreti , Armo - S. Venere, Vico Ferruccio); 6 nella zona sud (Lume -San Filippo, Croce Valanidi-Trunca, Pavigliana-Vinco- Spirito Santo, S. Leo dal ponte Valanidi, Saracinello-Ravagnese, Mortara -Traversa I Catanoso) e altrettante a nord (Nasiti, via dei Garibaldini Catona, località Prioli Gallico, Catona - Rosalì - Diminniti, SambatelloSan Giovanni di Sambatello).