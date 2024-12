Porto di Bagnara Calabra, si contano i danni inferti dalle mareggiate

Il forte vento e le violente mareggiate che si sono abbattute su Bagnara lo scorso Natale hanno danneggiato una parte del molo del porto. Sono state ore di apprensione per i proprietari di alcune imbarcazioni. All’interno dell’area portuale sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni, i Carabinieri della locale stazione, la Polizia locale per garantire la sicurezza delle unità navali. Il sindaco Adone Pistolesi assieme ai componenti di maggioranza ha costantemente monitorato la situazione. L’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Surace ha riferito che, nonostante l’allerta meteo, le squadre tecniche sono state attive assicurando la circolazione stradale e la protezione delle aree a rischio.

Intanto il dirigente dell’ufficio tecnico comunale è intervenuto in merito ai lavori di messa in sicurezza del molo di sopraflutto del porto grazie al finanziamento di 9.300.000 euro della Regione. «I progettisti incaricati stanno attualmente lavorando alla progettazione dello studio di fattibilità tecnico-economica – ha spiegato –, al contempo il Comune è in attesa della trasmissione da parte della Regione della nuova convenzione che regolerà i rapporti tra le parti, a causa del trasferimento dei fondi su un'altra linea di finanziamento. Tale documento è fondamentale per il proseguimento delle attività e per l'avvio delle successive fasi progettuali e d’esecuzione».