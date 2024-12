Villa San Giovanni: violenta una minorenne in un bagno pubblico e la minaccia di morte: arrestato un 17enne

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Villa San Giovanni hanno arrestato un diciassettenne ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata e minaccia aggravata commessi lo scorso mese di novembre nei confronti di una ragazza anch'essa minore in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria.

Le indagini - condotte e coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria hanno consentito di ricostruire la dinamica e di raccogliere elementi in grado di delineare un quadro indiziario a carico del 17enne che avrebbe costretto la vittima a subire, all'interno di un bagno pubblico, con violenza, un rapporto sessuale. Il giovane - che ora si trova nell'Ipm di Catanzaro - avrebbe successivamente rivolto minaccia di morte alla vittima per obbligarla al silenzio.