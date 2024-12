Produzione e commercio di droga sull'asse Reggio-Rosarno-Pizzo. Avviso notificato ai tredici indagati I NOMI

I quantitativi di droga e le partite da 20-30 chilogrammi di marijuana viaggiavano puntualmente sull’asse Reggio-Rosarno-Pizzo. La base operativa dell'organizzazione era stata installata nella Piana, i depositi degli stupefacenti in un terreno agricolo di contrada “Chieppi” a Rosarno, la produzione in una cooperativa agricola alle porte di Pizzo Calabro. E le spedizioni - anche se la regola era il ritiro diretto nell'hinterland di Rosarno - avvenivano ovunque: a Reggio soprattutto, con clienti anche nel Catanese. La gang della droga - 13 indagati per detenzione, produzione e commercio di sostanza stupefacente, del tipo marijuana - sono stati raggiunti in questi giorni dal provvedimento di avviso conclusioni indagini a firma del sostituto procuratore Lucia Spirito con l'ok del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Stefano Musolino.

Gli indagati

Giuseppe Agostino (Reggio Calabria, 54 anni); Antonino Apa (Rosarno, 48 anni); Giovanni Barchetta (Reggio Calabria, 38 anni); Pasquale Bonfiglio (Rosarno, 47 anni); Filippo Fazzalari (Taurianova, 55 anni); Francesco Giovinazzo (Taurianova, 38 anni); Angelo Oppedisano (Rosarno, 51 anni); Luigi Orobello (Reggio Calabria, 31 anni); Francesco Pititto (originario di Taurianova e residente a Rosarno, 47 anni); Antonio Santacroce (Curinga Catanzaro, 39 anni); Francesco Sergi (Melito Porto Salvo e residente a Monza-Brianza, 38 anni); Ebrahim Touray (originario del Gambia e residente San Ferdinando, 35 anni); Alfio Zappalà (Santa Severina Catania, 39 anni).