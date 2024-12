Beni confiscati, “salta” a Reggio Calabria l’assegnazione di tre lotti: offerta inadeguata

Un buco nell’acqua: l’ennesimo bene confiscato alla criminalità organizzata è destinato chissà per quanto ancora a rimanere inutilizzato. Parliamo in questo caso di tre appartamenti in un immobile a Bocale che il Comune avrebbe voluto cedere a titolo parzialmente gratuito destinandolo «allo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la comunità».

Ad abbassare il sipario è il verdetto della commissione di valutazione, che ha concluso negativamente la procedure ad evidenza pubblica. L’unica offerta pervenuta a Palazzo San Giorgio ha ottenuto, infatti, una valutazione ben inferiore al minimo previsto. I primi due lotti erano da consegnare già ristrutturati a valere su Agenda Urbana – Por Calabria Fesr/Fse 2014/2020 per l’accoglienza dei soggetti svantaggiati o fragili provenienti da strutture ospedaliere, mentre il lotto 3 era stato oggetto di ristrutturazione.