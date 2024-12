Gara milionaria per gli asili, nuove censure al Comune di Reggio Calabria

La procedura per l’assegnazione dei tre asili nido in città continua a essere fonte di problemi per il Comune. Da agosto è in corso una estenuante disputa giudiziaria per tutti i tre lotti messi a bando. Da ultimo la decisione di venerdì scorso del Tar che ha accolto un altro ricorso: si tratta di quello della società cooperativa “Raggio di Sole” contro “Nasce un Sorriso” per il lotto 1, ente questo che aveva appunto già adito il Tar ad agosto scorso insieme a “Abu Società Cooperativa Sociale” per il lotto 2 e “Cooperativa Sociale Acsom” per il lotto 3 e che erano state riammesse dal Tar con un provvedimento urgente.

Annullati tutti gli atti del Comune perché i giudici hanno da un lato censurato l’esclusione dalla gara e dall’altro hanno consolidato il posizionamento in graduatoria al secondo posto per la gestione dell’asilo ad Archi dopo la prima riammissione con riserva alla procedura. Una vittoria di Pirro per la “Raggio di Sole”, che vince ma resta fuori. «È fondato il ricorso principale, per le ragioni di cui sopra. Ne consegue l’annullamento della determinazione con cui la ricorrente è stata esclusa dalla procedura aperta in modalità multilotto, ed è fondato il ricorso per motivi aggiunti, in quanto tendente all’annullamento della determinazione esclusivamente nella parte in cui, nell’approvare i verbali di gara e la graduatoria, ha collocato la ricorrente al secondo posto, con riserva degli esiti del presente gravame. Ne consegue effetto conformativo, il consolidamento della posizione della cooperativa ricorrente al secondo posto della graduatoria medesima».