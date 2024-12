Paura a Siderno, Md rapinato da un uomo col volto coperto: bottino di circa mille euro

Sarebbe di circa mille euro il bottino di una rapina a mano armata compiuta da due malviventi col volto coperto da passamontagna ai danni del supermercato MD di Siderno situato alla periferia nord della cittadina costiera della Locride lungo la Statale 106. Da quanto emerso dalle prime indagini compiute dopo la rapina dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di pubblica sicurezza di Siderno, i due malviventi, sicuramente appostati, ma ben nascosti all’interno di un’auto verosimilmente rubata in precedenza, nelle vicinanze del mega supermercato sidernese, hanno atteso l’orario di punta pomeridiano per entrare in azione in modo da essere sicuri che nei cassetti dei registratori di casa ci fossero più soldi in contanti possibili.

È chiaro che il loro improvviso, fragoroso e visibile blitz delinquenziale ha creato panico e paura tra i clienti del supermercato e diversi dipendenti dell’attività commerciale sidernese, specie, in prossimità dell’uscita dei locali, degli addetti al servizio di cassa. Con, comunque, un’azione rapida e determinata i due rapinatori, col volto, come detto in precedenza, travisato da passamontagna, sono riusciti, minacciando anche una delle cassiere con una pistola, a “ripulire”, nel giro di meno di due minuti, ben due cassetti di altrettanti registratori di casa: un bottino di circa mille euro in banconote di diverso taglio. Con la stessa determinazione dimostrata nelle varie fasi della rapina, i due malviventi, abbastanza agili e con una corporatura normale e quindi con un’età non particolarmente elevata, dopo aver riposto il bottino in un sacchetto si sono subito allontanati dal supermercato, infilati in un’auto di media cilindrata parcheggiata a poca distanza dall’esercizio commerciale sidernese e fuggiti via nel giro di pochi minuti, facendo così perdere le loro tracce prima dell’arrivo degli agenti della Polizia di Stato.