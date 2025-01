Tragico incidente a Brancaleone, 70enne travolta e uccisa da un'auto condotta da un carabiniere fuori servizio

Una donna di 70 anni ha perso la vita ieri sera a causa di un tragico incidente stradale avvenuto nel comune di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. La donna è stata travolta da un fuoristrada condotto da un carabiniere non in servizio

La dinamica dell'incidente

La donna stava camminando lungo una strada quando è stata travolta dal potente mezzo fuoristrada. L’impatto non le ha lasciato scampo. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al sinistro, e si attendono ulteriori accertamenti.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabilità.

La comunità di Brancaleone è sotto shock per quanto accaduto.