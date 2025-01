Tanta paura a Marina di Gioiosa, Suv in fiamme al semaforo: i vigili del fuoco evitano conseguenze

I vigili del fuoco del distaccamento di Siderno sono intervenuti poco dopo le 19 di questa sera per domare l'incendio di Suv in transito sul centralissimo corso Carlo Maria a Marina di Gioiosa. Non appena ripartito dal semaforo, il conducente del veicolo si è accorto della fuoriuscita del fumo dal vano motore e ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo uscendo dall'abitacolo, che è stato avvolto dalle fiamme in pochi secondi. Nessun ferito, ma solo tanta paura per i passanti, grazie anche al tempestivo intervento dei pompieri, che ha evitato ben più gravi conseguenze.