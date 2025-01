Il centralino dell'ospedale di Locri squilla a vuoto e scatta la denuncia ai carabinieri

Una querela alla Stazione dei Carabinieri contro i “soggetti preposti, ovvero responsabili a garantire il centralino del presidio ospedaliero di Locri”. È l’iniziativa intrapresa nella tarda mattinata di ieri dal presidente della sezione locridea dell’associazione “Tribunale dei diritti del malato e del cittadino” Pino Mammoliti, che ha nominato come proprio difensore l’avvocato Domenico Piccolo del Foro di Locri.

L’iniziativa segue di qualche ora un appello proposto dallo stesso presidente del sodalizio che, dopo aver constatato la mancanza di risposte agli utenti che compongono il numero del centralino del presidio ospedaliero spoke di via Verga, ha provocatoriamente invitato l’assessore regionale Giovanni Calabrese (che da sindaco di Locri condusse parecchie battaglie a difesa dell’ospedale) e i consiglieri regionali del comprensorio Salvatore Cirillo e Giacomo Crinò a comporre il numero 0964/3991 per comprendere il disagio dei tanti cittadini che, per le diverse necessità, chiamano senza ottenere risposta.