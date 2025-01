Scilla, i vandali danneggiano il presepe all’uncinetto

Indignazione e sgomento per l’atto vandalico al presepe realizzato all’uncinetto dal gruppo “Gomitolando” e collocato in Largo Piano, nel centro storico della cittadina.

Ieri mattina è stata un’amara sorpresa per le volontarie che da alcuni anni con tanta pazienza e dedizione progettano e realizzano a mano le statue e i luoghi del presepe utilizzando solo filati e uncinetto. Una vera opera d’arte, molto apprezzata non solo dagli scillesi ma anche dai tanti turisti che quest’anno hanno scelto Scilla come meta per le vacanze natalizie. Alcuni pastori sono stati rotti, mentre altri hanno subito dei tagli e addirittura i vandali hanno lasciato tracce di urina su alcune statue.

Nonostante la delusione, le volontarie hanno cercato di recuperare e ripristinare le sagome sistemando le parti rovinate. Ogni anno al presepe viene aggiunta una nuova sagoma per renderlo ancora più ricco e originale. Tra i personaggi la natività, i Re Magi con i cammelli, la pastorella con la cesta sulla testa, il pescatore, la stella cometa. A fare da cornice anche un albero, sempre realizzato all’uncinetto.