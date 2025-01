Lavori di manutenzione ultimati ma il tapis roulant di Reggio Calabria rimane fermo

I turisti che in questi giorni hanno affollato le vie del centro hanno immortalato con gli smartphone la struttura mobile. Ferma. Il tapis roulant non è ancora operativo, ormai da diverse settimane. Era la fine di ottobre quando per problemi di manutenzione si era imposto l’ennesimo stop. Adesso pare che ultimato l’intervento siano emersi dei problemi nella fase del collaudo ma non alla struttura, il nodo da sciogliere spiegano da Palazzo San Giorgio è legato ai titoli di chi si occupa da anni della sua manutenzione. Un problema in via di risoluzione, rassicurano, ci sarà da aspettare ancora, si spera di superare questo ostacolo di carattere tecnico burocratico entro il mese di febbraio. Del resto da subito era stato chiaro che la voce manutenzione sarebbe stata una delle più ricorrenti. È trascorso meno di un anno quando la struttura è stata interessata da importanti lavori di efficientamento e manutenzione straordinaria che hanno già determinato la completa rifunzionalizzazione di tutte le rampe, oltre che un risparmio in termini energetici ed economici, ed un miglioramento generale del funzionamento della struttura. Ed è stato necessario un nuovo intervento.