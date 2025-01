Reggio, i luoghi di culto nel mirino: furti in due chiese del quartiere di Archi

I luoghi sacri violati. Due episodi hanno scosso la comunità di Archi. Due vicende dalle diverse modalità e dai diversi epiloghi che solo grazie alla prontezza di spirito di don Danilo Latella non hanno avuto un finale drammatico. Un furto si è consumato nella parrocchia di Santo Stefano da Nicea. I malviventi hanno portato via del denaro, svuotando il sacchetto delle offerte. Un magro bottino che però genera allarme. Purtroppo non è la prima volta che succede. Circa un anno e mezzo addietro un episodio analogo aveva alimentato la preoccupazione e l’indignazione da parte della comunità. Una comunità segnata dalle vicende di cronaca che dopo anni sta cercando di cancellare l’etichetta di quartiere simbolo della criminalità per inseguire il riscatto e scrivere una nuova pagina della sua complicata storia. In questo percorso di crescita sociale vicende tristi e pericolose accendono l’allarme. E la percezione di un clima di insicurezza diventa palpabile.

Lunedì il secondo episodio. E il tentativo di furto in questo caso ha rischiato di trasformarsi in altro con annesso sequestro di persona. Due uomini sono entrati nell’ufficio parrocchiale. Chiedevano aiuto, dicevano di aver fame avevano bisogno di viveri. Una richiesta che don Danilo voleva esaudire, come sempre la parrocchia apre le porte a chi vive il disagio a chi rischia di rimanere ai margini. Ma quello che sembrava un appello disperato in realtà celava altro. Infatti i due rivelatisi dei malviventi hanno estratto un oggetto atto a offendere (utilizzato come arma) e hanno tenuto in ostaggio il parroco, don Danilo, intimandogli di consegnare una somma di denaro.