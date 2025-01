Case popolari a Palmi, pubblicato il bando per la graduatoria

È online il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. «Ai sensi della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è indetto un concorso per la formazione della graduatoria generale permanente degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione ovvero che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio del comune di Palmi, destinati alla generalità dei cittadini».

La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo che potrà essere ritirato negli uffici dell’Area 4 a Palazzo San Nicola o scaricato dal sito web dell’Ente. Il modulo contiene un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza e completezza.

I richiedenti devono far pervenire la domanda sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge ed allegati tramite raccomandata con A.R. indirizzata al Comune di Palmi, Area 4, o mediante pec indirizzata a [email protected], con firma digitale. Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 28 febbraio 2025. Tutte le domande per l’assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od Ufficio non saranno ritenute valide agli effetti del concorso.