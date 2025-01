Concessioni demaniali a Melito Porto Salvo, via al bando per 11 aree a destinazione turistica

Sono undici a Melito Porto Salvo le aree demaniali per utilizzo turistico-ricreativo da affidare in concessione. Le ha individuate l’ufficio tecnico comunale che ha anche provveduto all’approvazione del bando attraverso cui avverrà la selezione dei progetti che saranno presentati. Su nove delle aree da assegnare sarà possibile realizzare stabilimenti balneari, chioschi o ristoranti; noleggiare attrezzature da spiaggia, imbarcazioni e moto d’acqua. Dei lotti in questione, invece, uno è destinato ad area per attrezzature utili alla pratica di attività sportive, socioculturali e ludiche; un altro ad aree destinate ad alaggio, varo, stazionamento dei mezzi da diporto, circoli nautici ed eventuale realizzazione di moli, banchine galleggianti e campi boe a carattere temporaneo.

Nella stesura della determina che fissa le coordinate per il bando che porterà alle concessioni prima della prossima estate, viene fatto riferimento alla legge regionale 17 del 2005 sulle “norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” che conferisce ai Comuni «le funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime«. Una funzione recepita con il Piano comunale di spiaggia, ovvero lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, approvato dalla Provincia.