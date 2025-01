Reggio, Parco urbano e Pentimele. Abbattuto l’ultimo padiglione, si attende il progetto esecutivo

I passaggi burocratici più difficili sono stati superati e nell’area dell’ex fiera di Pentimele si attende solo la consegna della progettazione esecutiva. Un atto che darà il via all’ultima fase dei lavori, quelli che porteranno alla realizzazione del grande parco urbano.

La notizia è stata data, nella giornata di ieri, dall’assessore Franco Costantino, sentito da Gazzetta del Sud. L’amministratore non si è voluto sbilanciare sui tempi di consegna della progettazione, ma la strada adesso sembrerebbe essere in discesa dopo gli intoppi seguiti alla scoperta di una grande quantità di amianto nell’area del cantiere.

«Abbiamo dato mandato per eseguire la progettazione esecutiva – ha dichiarato l’assessore Costantino – Si tratta di un appalto integrato, quindi, tutto è stato affidato alla ditta che si è aggiudicata i lavori. Siamo in attesa del progetto, speriamo nella consegna in tempi brevi per poter finalmente aprire la seconda fase dei lavori, quelli che porteranno alla realizzazione del Parco urbano. Un’opera molto importante per la città, perché andrà a bonificare una grande area in una zona bellissima affacciata sullo Stretto di Messina, che versa in uno stato di degrado da anni».

L’area dove sorge l’ex Fiera di Pentimele di Reggio Calabria, infatti, è un posto incantevole. In mezzo a tanta bellezza, circondata e ferita da una quantità di cemento direttamente proporzionale, sorge l’area nella quale l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà intende investire 4,5 milioni di euro.