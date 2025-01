Danni del maltempo a Scilla, dichiarato lo stato di calamità

La triade commissariale ha dichiarato lo stato di calamità naturale per i danni causati dal maltempo dei giorni precedenti le festività natalizie.

«Le straordinarie avverse condizioni meteorologiche – riporta al delibera dello scorso 8 gennaio – protratte per diverse ore, con eccezionali intense precipitazioni accompagnate da venti di tempesta e mareggiate avvenute dal 21 al 24 dicembre scorso hanno comportato ingenti danni diffusi alle infrastrutture stradali e alle reti, con compromissione del pubblico transito; le onde molto alte che hanno invaso Marina Grande hanno provocato ingenti danni al lungomare, riversando notevoli quantità di sabbia e pietre sul marciapiede e sulla sede stradale, scalzando la strada in alcuni punti e determinando rischi per l’incolumità pubblica».

Durante le mareggiate la via Marina è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale. Il lungomare si è allagato e in due punti il marciapiede è stato divorato dalla violenza delle onde del mare. Al momento a Monacena sono state delimitate due aree del marciapiede in attesa dei lavori di ripristino.