Museo del mare di Reggio, si entra nella settimana decisiva

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per fissare la data dell’apertura del cantiere del Museo del mare. A Palazzo San Giorgio sono in attesa degli ultimi documenti integrativi richiesti allo studio Zaha Hadid, che ha progettato il Museo del mare, per poi dare il via libera alla Cobar spa, l’azienda che realizzerà l’opera.

L’apertura del cosiddetto “lotto zero”, nell’area compresa tra il Lido e il porto cittadino, era stata prevista per la fine dello scorso dicembre, dopo il passaggio fondamentale segnato il 10 dello stesso mese in giunta, quando era stata approvata la delibera del progetto definitivo-esecutivo. Alcuni ritardi burocratici, però, fanno sapere dall’amministrazione, hanno rimandato ai primi di gennaio l’agognato inizio dei lavori.

Prima della riunione di giunta, l’assessore Carmelo Romeo era stato impegnato in una due giorni con lo studio Zaha Hadid e i rappresentanti della Cobar. Con loro è stato effettuato un sopralluogo nelle aree dove verranno realizzati i primi interventi, seguito da una serie di incontri negli uffici per limare gli ultimi dettagli. È stata una due giorni importante perché per la prima volta entrambi gli attori coinvolti nella realizzazione dell’opera con il Comune di Reggio Calabria, progettisti e ditta, si sono seduti allo stesso tavolo.