Rifiuti, al via a Reggio il nuovo piano di raccolta

La fase di start up si è conclusa. Il nuovo piano è ai nastri di partenza. La missione è quella di migliorare il servizio di raccolta in una città che in questi anni si è misurata con la raccolta differenziata porta a porta, con esiti poco lusinghieri. Ecologia Oggi la società che dopo un lungo braccio di ferro in Tribunale si è aggiudicata il bando milionario del Comune, già dal mese di dicembre si sta preparando per mettere in campo quella si auspica possa essere una svolta verso l’efficienza, con un piano capace di liberare il territorio dal fenomeno delle micro discariche e al tempo stesso far lievitare fino al 65% la percentuale della raccolta differenziata.

Da diversi giorni al Cedir è partita la distribuzione dei mastelli, mentre si stanno continuando a posizionare le attrezzature stradali che sono tornate di nuovo (si è iniziato dal lato nord) lungo le vie di Catona, Gallico, Santa Venere, Arghillà. Prosegue inoltre la consegna dei mastelli carrellati per le utenze non domestiche e nelle scuole dove è partita la distribuzione dei kit con i cassonetti carrellati divisi per tipologia. Operazione che proseguirà per tutto il mese di gennaio, almeno questo è il programma della società che ha già messo in campo il servizio di spazzamento puntuale attraverso le macchine di ultima generazione di cui si è dotata. Intervento che ha fatto maturare i primi risultati almeno nel centro storico, dove le strade appaiono più pulite, ma il piano prevede, così come disposto dal capitolato del bando, che il servizio sia esteso con cadenza bisettimanale anche alle periferie. Di pari passo si sta procedendo all’installazione dei cassonetti ingegnerizzati nei grandi condomini (attività che invece non è in capo a Ecologia Oggi).