Commerciante trovato morto a Bovalino, partite le indagini per ricostruire la dinamica

Procura della Repubblica di Locri e Carabinieri stanno tentando di ricostruire la dinamica della morte di Francesco Marando, il 54enne commerciante di San Luca in Aspromonte, ritrovato senza vita nella serata di ieri a Bovalino, nella Locride. Il decesso di Marando sarebbe avvenuto a causa di un colpo d’arma da fuoco all’interno dell’abitazione della moglie. Marando, a quanto appreso, gestiva un ristorante a conduzione familiare. La Procura di Locri, intanto, ha disposto l’autopsia, e l’esito della perizia potrebbe fornire qualche certezza in più sulle cause del decesso.