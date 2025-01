Ponte sullo Stretto, oggi il differimento dell’udienza di discussione davanti al Tar del Lazio

Stamattina si arriverà al differimento dell’udienza di discussione, davanti al Tar del Lazio, del ricorso proposto dal Comune di Villa San Giovanni e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per contestare la procedura VIA-VAS del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Secondo quanto si è appreso, l’istanza di differimento sarà proposta direttamente in udienza dal legale delle due amministrazioni, l’avvocato Daniele Granara. La motivazione risiede nella necessità d’impugnare davanti ai giudici amministrativi anche i verbali della Conferenza di servizi istruttoria per il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria nonché il decreto dichiarativo della conclusione della stessa.