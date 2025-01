Mafia, politica e imprenditoria: il processo “Gotha” di Reggio Calabria al via in Appello

Processo d'appello al via a tre anni, cinque mesi e quindici giorni di distanza dalla sentenza di primo grado. Ritornano oggi in un'aula di giustizia le quindici persone che dovranno affrontare il processo “Gotha”, l'inchiesta per eccellenza della Procura distrettuale antimafia (conseguenza della riunione di “Mamma Santissima”, “Reghion”, “Fata Morgana”, “Alchimia” e “Sistema Reggio”) che puntò il dito su un gruppo – accanto ai presunti esponenti delle ’ndrine cittadine anche politici, rappresentanti delle istituzioni, professionisti, imprenditori - che avrebbe stretto in una morsa asfissiante Reggio decidendo carriere, disponendo incarichi e divorando appalti pubblici. Per gli inquirenti era una sorta di cupola politico-mafiosa: tema d'accusa che in una rilevante porzione è stata svuotata da precedenti giudicati.

Delle 15 persone che oggi affronteranno il processo in Corte d'Appello (davanti al collegio della prima sezione penale presieduto dal dottore Alfredo Sicuro) accanto ai 14 che hanno appellato la condanna subita dal Tribunale collegiale spicca la posizione dell'ex senatore Antonio Caridi, nei cui confronti (l'unico) la Procura distrettuale antimafia ha formalizzato ricorso. Il politico reggino il 30 luglio 2021 è stato assolto con formula ampia, «perchè il fatto non sussiste». Ha appellato la condanna a 2 anni per favoreggiamento personale, dopo essere stato assolto alle contestazioni principali, e rinunciando alla prescrizione, l'ex dirigente ai Lavori pubblici del Comune, Marcello Cammera. Il processo di primo grado si è concluso con quindici condanne e quindici assoluzioni.