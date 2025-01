Rassegna stampa 15-01-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Reggio Calabria, stop al mercato a Piazza del popolo

Pagamenti alla Bff bank di Milano, nessun indagato all’Asp di Reggio Calabria

Contenzioso con l’Aterp, il Comune di Reggio Calabria chiede 10 milioni

Mafia, politica e imprenditoria: il processo “Gotha” di Reggio Calabria al via in Appello

Reggio, photored danneggiati: indaga la Polizia locale

Circonvenzione d’incapace, arrestata una coppia a Taurianova: le vittime sono due anziani in condizioni precarie

Avvocatura, scontro sulla sospensiva tra l’opposizione e il legale del Comune di Gioia Tauro

Ospedale di Locri, avviato il bando per un nuovo primario di Pediatria