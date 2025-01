Reggio Calabria, stop al mercato a Piazza del popolo

Una scelta che contrasta l’abusivismo e rispetta i principi di concorrenza sanciti dalla direttiva Bolkestein. Con queste ragioni la Giunta comunale adotta una delibera che sospende le attività mercatali di piazza del Popolo fino al 30 giugno. L’Atto approvato dall’esecutivo Falcomatà incrocia le vicende locali all’evoluzione normativa europea ed attende di fatto che il Ministero delle imprese e del made in Italy adotti le linee guida della legge annuale per il mercato e la concorrenza. Solo dopo si potrà procedere al riordino delle attività mercatali. Intanto l’amministrazione valuta la possibilità di “allargare” a nuovi ambulanti il mercato del Botteghelle, procedendo attraverso la spunta, consentendo, quindi, di utilizzare provvisoriamente dei posteggi vacanti.

Operazione necessaria, viene ribadito, l’Amministrazione Comunale ha messo in atto, negli ultimi anni, una complessa attività amministrativa volta a verificare sia il mantenimento dei requisiti di ordine professionale in capo agli operatori commerciali sia la regolarità del pagamento del canone unico patrimoniale (ex tosap) conclusasi con l’approvazione con Determina Dirigenziale (la numero 4546 del 26.12.2021) degli elenchi definitivi delle domande ammesse, escluse e fuori termine.