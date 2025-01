Bovalino, commerciante trovato cadavere. Aperto un fascicolo per omicidio

Omicidio. È il reato ipotizzato contro ignoti nel fascicolo aperto dalla Procura di Locri in relazione alla morte, avvenuta domenica scorsa a Bovalino, di Francesco Marando, 54 anni, incensurato, coniugato ed ex titolare di alcuni esercizi commerciali prima a San Luca e poi a Bovalino. L’uomo, come si ricorderà, è stato trovato privo di vita da un familiare (la moglie, a quanto pare) nell’androne rustico di un seminterrato posto sotto l’abitazione della famiglia, un imponente stabile alla periferia di Bovalino, a ridosso della Statale 106 e in prossimità del bivio per Natile di Careri, Platì e gli altri centri interni del comprensorio locrideo.

Marando, al momento del ritrovamento del corpo e dei primi accertamenti compiuti dagli investigatori dei carabinieri del Gruppo e della Compagnia di Locri, era riverso a terra in posizione prona e con una ferita, non particolarmente evidente, alla tempia. Un piccolo foro d’entrata (ma nessun foro d’uscita sul cranio) verosimilmente causato da un proiettile esploso con una pistola di piccole dimensioni. O forse da un oggetto molto appuntito. Dopo le prime verifiche la salma è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria di Locri e trasferita, in attesa dell’autopsia, all’ospedale di Locri.