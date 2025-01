Palmi, quindicimila nuovi alberi sul Monte Sant’Elia

Al via il rimboschimento del Monte Sant’Elia e dell’area marittima. Ad annunciarlo gli amministratori di Palazzo San Nicola, che rendono nota l’iniziativa che una volta a regime porterà a piantare 15 mila alberi.

«La Città Metropolitana – spiegano – realizzando un’iniziativa di elevato valore ambientale in coerenza con il progetto sulla Via degli Ulivi, ha finanziato due progetti proposti dal nostro Comune nell’ambito del PNRR “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”».

Il primo progetto, già in via di esecuzione, prevede l’impianto di 15.000 alberi per il rimboschimento del Sant’Elia e del costone che sovrasta la Marinella, incidendo significativamente anche sulla messa in sicurezza del sito.

Non è l’unico progetto che riguarda il territorio di Sant’Elia. Già nei mesi scorsi, infatti, nella sala consiliare di Palazzo San Nicola era stata presentata l’iniziativa “Sant’Elia, valorizzazione delle aree del monte Sant’Elia e dei cammini” voluta dalla Città Metropolitana. Questo progetto si pone l’obiettivo di collegare il centro abitato di Palmi a quello di Bagnara Calabra mediante il ripristino e la realizzazione di 22 km di percorsi sentieristici e ciclopedonali attrezzati, incrociando anche il territorio di Seminara.