Reggio, rione Condera: apre il cantiere che restituisce una scuola sicura

I lavori sono stati avviati. Il cantiere che restituirà ai bambini una scuola sicura ha aperto ieri, circa due milioni di euro sono stati destinati agli interventi antisismici del plesso della primaria di Condera. Operazione che ha mosso i primi passi nel 2021. Come spiega l’assessore Carmelo Romeo che ha seguito il lungo l’iter dell’operazione. «Abbiamo rispettato un impegno che avevamo assunto con il territorio. Proprio nel corso dell’incontro con il sindaco, i rappresentanti del Comitato di quartiere, il sacerdote della parrocchia, avevamo annunciato che nella prima decade di gennaio si sarebbe messo in moto il cantiere». E così è stato, sottolinea l’assessore dopo il sopralluogo.

Lavori inseriti in un più ampio contesto. Infatti l’amministrazione comunale sta concentrando risorse e progetti sull’edilizia scolastica. «I lavori messi in campo dall’amministrazione sono stati finanziati attraverso al canale di risorse di Agenda Urbana nel 2022, nell’ambito del più articolato programma di adeguamento e miglioramento sismico. In tutto sono stati progettati lavori per circa 13 milioni di euro per altri cinque plessi scolastici. Oltre alla scuola primaria di Condera, il programma abbraccia il Boccioni di Gallico, la scuola primaria di San Cristoforo, il plesso “Verga” di Mosorrofa, l’Ibico di Santa Caterina e la primaria di Cannavò».