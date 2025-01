Bastonava la moglie in casa, arrestato un 46enne a San Ferdinando

Secondo quanto emerso, i comportamenti violenti dell’uomo sarebbero iniziati nell’agosto 2023, con aggressioni perpetrate sia all’interno dell’abitazione, utilizzando bastoni e altri oggetti, sia in luoghi pubblici, talvolta davanti a conoscenti e passanti.

I carabinieri di San Ferdinando hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46 anni, accusato di ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie. Le indagini, avviate a seguito di gravi segnalazioni, hanno evidenziato che i maltrattamenti avvenivano spesso anche davanti ai figli minori.

Arresto e indagini in corso

Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e al coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, il Tribunale di Palmi ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo, che è stato immediatamente arrestato.

Le indagini sono ancora in corso e l’uomo è da considerarsi non colpevole fino a una condanna definitiva, come stabilito dall’articolo 27 della Costituzione italiana.