Processo alla cosca di 'ndrangheta Libri di Reggio Calabria, mano pesante dei Pm antimafia: «Da condannare i 28 imputati» I NOMI

Scenari d'accusa gravissimi e richieste d'accusa pesanti come un macigno della Procura antimafia a carico di capi e seconde linee della cosca di 'ndrangheta Libri colpita al cuore con la retata “Atto quarto”. Parole di fuoco dei Pubblici ministeri, Sara Amerio e Stefano Fava, a conclusione della requisitoria condotta ieri all'Aula bunker davanti al Gup Giovanna Sergi. Per i presunti vertici criminali, secondo le conclusioni del tandem del pool antimafia, le pene da scontare doverebbero arrivare a 20 anni di reclusioni. Così dovrebbe essere per Claudio Bianchetti, Michele Crudo, Filippo Dotta, Edoardo Mangiola, Emanuele Quattrone e Antonino Votano. Pene severe per quasi tutti i 28 imputati di “Atto quarto” che hanno scelto il processo con rito abbreviato. La parola dal prossimo 31 gennaio passerà alle difese: fissato il calendario delle arringhe per provare a ribaltare le conclusioni degli inquirenti e le bordate del collaboratore di giustizia Davide Bilardi, tra gli imputati, che anche ieri ha sollecitato tutti a «rivedere le proprie scelte di vita dicendo no alla militanza mafiosa».