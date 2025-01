Capotreno aggredita su un convoglio nei pressi della stazione di Gioia Tauro

La FIT CISL Calabria esprime la sua più ferma condanna per l’aggressione subita questa mattina dalla delegata RSU e capotreno alla quale va la nostra solidarietà e vicinanza. "Un episodio di violenza che ha messo in pericolo non solo la sicurezza fisica della lavoratrice coinvolta - continuano i sindacati - ma anche quella dei colleghi e delle persone che viaggiavano oggi sul treno IC 1963 nelle vicinanze della stazione di Gioia Tauro".

Questo atto è l'ennesima dimostrazione di un fenomeno che ormai sta raggiungendo livelli insostenibili e inaccettabili. "Chiediamo con forza che per garantire la sicurezza del personale ferroviario che giornalmente con serietà e senso del dovere, vengano rese operative le misure contenute nel Protocollo anti-aggressioni, siglato nel Marzo 2022 tra il MIT, il Ministero dell'Interno, Conferenza Stato-Regioni, Anci, associazioni datoriali del settore organizzazioni sindacali. Protocollo che è rimasto fermo per oltre due anni al MIT e le cui misure, se fossero già state rese operative, avrebbero potuto evitare episodi come quello accaduto".