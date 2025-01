Rifiuti di Reggio Calabria, approvata la variante: a Sambatello riprendono i lavori

Disco verde alla variante che sblocca il cantiere. Dopo mesi di silenzio i lavori all’impianto di trattamento rifiuti di Sambatello potrebbero ripartire. L’intervento che ha già accumulato anni di ritardo pare abbia superato la fase di stallo. Le ruspe tornano in azione. E di cose da fare per trasformare la struttura in un impianto di ultima generazione ce ne sono parecchie. «Necessita incrementare di 643mila euro le risorse già impegnate sul bilancio previsione 2024-2026 dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, la perizia di variante e suppletiva non determina un aumento della spesa complessivamente originariamente impegnata , è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di 41,5 milioni». La decisione di Arrical riguarda anche un altro elemento degli interventi: «A seguito di valutazioni di tipo tecnico-economico, le lavorazioni riguardanti la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico saranno intraprese in un secondo momento, nelle more di ulteriori valutazioni tecnico-amministrative».