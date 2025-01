Omicidio Marando a Bovalino, il figlio maggiore ha confessato. Sui manifesti funebri solo il nome della figlia

Il mistero sulla morte di Francesco Marando, 54 anni, ex commerciante di San Luca, si è concluso con il fermo dei suoi due figli, di 21 e 16 anni, accusati di omicidio, occultamento di cadavere e porto abusivo di armi.

La confessione del figlio maggiore

Il corpo di Marando era stato rinvenuto il 12 gennaio in un locale interrato alla periferia di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Inizialmente non erano state escluse ipotesi come suicidio o incidente. Tuttavia, l’autopsia ha chiarito che l’uomo era stato ucciso da diversi colpi di pistola.