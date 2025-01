«Come avete visto dai documenti a vostra disposizione, da oltre un anno sono detenuta, prima in carcere e adesso agli arresti domiciliari, anche se non ho fatto nulla. Io sono sicura di non aver commesso alcun reato. Perché devo soffrire se non ho fatto niente?».

È quanto ha dichiarato Marjan Jamali ai giudici del Tribunale penale di Locri dove si trova imputata insieme a Babai Amir con l’accusa di aver avuto un ruolo attivo da scafista nell’arrivo in Italia di 102 migranti con lo sbarco avvenuto a Roccella Jonica il 23 ottobre 2023.

L’imputata, difesa dall’avv. Giancarlo Liberati, ha chiesto ai giudici di piazza Fortugno, (il collegio è composto da Rosario Sobbrio, presidente, e dai magistrati Mario Boccuto e Raffaele Lico), di revocare gli arresti domiciliari e toglierle il braccialetto elettronico. Sulla richiesta della 30enne di origine iraniana il pm Marzia Currao si è riservata di interloquire nel termine previsto di due giorni, con successiva ordinanza del collegio.