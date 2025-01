Proiettili alla scuola media di Bovalino, inviati a una funzionaria

In una Bovalino sconvolta da due omicidi in pochi giorni, un nuovo fatto di cronaca lascia la comunità se possibile ancora più attonita. Nel mirino di un ignoto attentatore è finita l’autorità scolastica, precisamente l’Istituto comprensivo “Mario La Cava” che a dire il vero era già stato oggetto di episodi spiacevoli. Questa volta però qualcuno ha alzato l’asticella: lunedì mattina infatti all’apertura del plesso della scuola media di via XXIV Maggio gli operatori scolastici hanno trovato nell’atrio una busta indirizzata ad Antonella Rodà, direttrice dei Servizi generali e amministrativi dell’istituto guidato dalla dirigente Rosalba Zurzolo. All’interno, due proiettili di pistola e un messaggio del quale non è stato resto noto il contenuto, ma che non è difficile immaginare chiaramente intimidatorio.

Cosa abbia spinto ignoti ad arrivare a tanto non è ancora chiaro, e ovviamente su quanto accaduto stanno già indagando gli investigatori dei Carabinieri. Dovrebbero tornare utili le immagini della videosorveglianza, che era stata installata dopo i diversi furti che l'istituto aveva subito.