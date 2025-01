Rassegna stampa 22-01-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

La Cedu: lo Stato deve pagare i debiti degli Enti in dissesto. Ecco quali sono i riflessi in Calabria

IN EVIDENZA

Omicidio Marando a Bovalino, il figlio Giuseppe: «Sì, l’ho ucciso io»

Proiettili alla scuola media di Bovalino, inviati a una funzionaria

Girifalco, il pentito Ielapi: mia l’idea di dar fuoco all’auto dell’assessore

Catanzaro, la vecchia stazione di Sala tornerà a vivere con l’arrivo degli autobus extraurbani

Reggio, corso Matteotti non “decolla”

Vibo, Occhiuto annuncia il decreto per l’assunzione dei 25 precari Asp

INCHIESTA GRECALE

Umg di Catanzaro, gli indagati davanti al gip. L’ex rettore preferisce il silenzio

PONTE SULLO STRETTO

Reggio, il segretario del Pd Morabito: «Per il Ponte già spesi 320 milioni di euro in consulenze»