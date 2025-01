Locride, traffico internazionale di cocaina. Nuovo processo per sette imputati NOMI

Si è concluso con 7 annullamenti con rinvio e 3 conferme totali il giudizio in Cassazione del troncone in ordinario del processo scaturito dalla maxioperazione “European ‘ndrangheta connection - Pollino”. Al termine della camera di consiglio i giudici della Sesta sezione penale, nella tarda serata di martedì, hanno confermato le condanne disposte in sede d’appello nei confronti degli imputati: Cesar Steven Linares Ramirez (9 anni 6 mesi), Antonio Barbaro (7 anni), e Domenico Condò (7 anni). Gli annullamenti, totali e parziali, ma tutti con rinvio per un nuovo giudizio d’appello, riguardano i seguenti imputati: Maria Rosaria Campagna (difesa dall’avv. Sandro Furfaro), Giorgio Violi (avvocati Guido Contestabile e Dario Vennetiello), Antonio Pizzata (avv. Luca Cianferoni), Domenico Barbaro (avvocati Cesare Placanica e Antonio Speziale), Giuseppe Campagna (avv. Raffaele Rochira), Serafino Rubino (avv. Carlo Morace) e Giovanni Giorgi (avvocati Pasquale Foti e Luca Cianferoni). Il collegio di difesa è composto, inoltre, dagli avvocati Francesco Calabrese, Giancarlo Liberati, e Antonio Femia.