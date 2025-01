Maltrattamenti, furto ed evasione: 3 arresti a Reggio Calabria

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato, in soli due giorni, tre soggetti sorpresi rispettivamente in flagranza dei reati di inottemperanza del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, furto in attività commerciale ed evasione dagli arresti domiciliari.

Nella prima circostanza, grazie alla segnalazione di una lite in corso tra ex coniugi inoltrata dalla Centrale Unica di Risposta NUE 112 alla Sala Operativa della Questura, gli Agenti delle Volanti hanno raggiunto l’abitazione indicata e tempestivamente individuato un 35enne, già denunciato per maltrattamenti in famiglia e con a carico un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi frequentati dalla ex moglie, intento a minacciare ripetutamente quest’ultima di morte, oltretutto in presenza di uno dei quattro figli minorenni della coppia. L’uomo, subito allontanato dall’abitazione della vittima, è stato arrestato per la violazione del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto nei suoi confronti l’aggravamento della misura a cui era già sottoposto con l’applicazione del braccialetto elettronico.