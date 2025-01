Rassegna stampa 23-01-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Emergenza-urgenza e indennità. La Cisl: «Regione Calabria inadempiente»

DRAMMA A LIETO FINE

- Cosenza, la finta gravidanza e il sequestro

- La bambina rapita e ritrovata a Cosenza: le bugie di Rosa, l’amore di Valeria

‘NDRANGHETA E INCHIESTE

- Umg di Catanzaro, chiesta l’interdizione per 4 indagati. Udienza davanti al gip, si attende l’esito

- ’Ndrangheta e narcotraffico, pene ridotte e assoluzioni per gli esponenti delle cosche del vibonese

- Locride, traffico internazionale di cocaina. Nuovo processo per sette imputati NOMI

- Clan del basso Ionio Catanzarese, inchiesta Mythos: a vent’anni dal blitz prescritti tutti i reati

- Girifalco, luce sui raid ad “Acqua Calabria” e sui proventi delle estorsioni

- ’Ndrangheta e appalti in Piemonte. Gli indagati dell’inchiesta “Echidma”