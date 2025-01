Reggio, Museo del mare. Entro il 31 gennaio l’apertura del cantiere

Si amplia l’area del cantiere del Museo del mare a disposizione del Comune di Reggio Calabria. Nella mattinata di ieri, infatti, l’ente ha sottoscritto a Messina un accordo con l’Autorità di sistema portuale dello Stretto per un’anticipata occupazione di aree demaniali marittime. Un passo importante verso l’apertura del cantiere del cosiddetto “lotto zero”, che darà il via ai lavori del Museo del mare. Da Palazzo San Giorgio stimano che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre il 31 gennaio. Una data che va presa comunque con le pinze, al netto della complessa procedura burocratica a cui è sottoposta un’opera di queste dimensioni e importanza e i continui rinvii che si sono accumulati dalla fine novembre in avanti.

Tornando a ieri mattina, l’anticipata occupazione è una procedura prevista dal codice della navigazione che permette di entrare in possesso di un’area demaniale marittima, in attesa del completamento dell'iter istruttorio relativo alla richiesta in concessione delle stesse, dimostrando i motivi di urgenza. Grazie all’accordo firmato dall’assessore Carmelo Romeo, delegato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, e il commissario straordinario dell’Adsps, il contrammiraglio Antonio Ranieri, Palazzo San Giorgio potrà occupare un’area di 16mila metri quadrati aggiuntivi. Ciò permetterà, secondo quanto affermato dall’assessore Romeo, «di consegnate alla Cobar (l’azienda che eseguirà i lavori del Museo del mare) di una zona molto più ampia di terreno per iniziare a cantierizzare. Al momento abbiamo già in nostra disponibilità 21.000 mq su terra ferma, più 4.600 mq di specchio d’acqua».