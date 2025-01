Statale 106, il Corsecom ai sindaci della Locride: «Invece di litigare, fatevi ascoltare»

Il fondamentale problema del completamento della nuova Statale 106 è argomento di estrema importanza per il futuro del comprensorio ionico e per l’intera provincia di Reggio. Anche il presidente del Corsecom, Mario Diano, è dell’avviso che i sindaci della ionica reggina non possono più fare a meno di fare quadrato. «Dopo le diatribe che si sono verificate all’interno dell’assemblea dei primi cittadini – dice Diano – abbiamo allentato la nostra pressione con la speranza che la “crisi” dei sindaci si potesse risolvere in tempi brevi. Così non è stato, al loro interno ci sono molte cose che non vanno tant’è che alcuni sindaci hanno già preso le distanze dall’Associazione. Riteniamo, però, che dopo tanti anni da quando AssoComuni è stata costituita e dopo il lavoro – a volte notevole – che è stato fatto nei momenti di armonia, non si possa buttare tutto alle ortiche e specie su problemi di notevole rilevanza come è questo della 106: i primi cittadini devono trovare il sistema di fare fronte unico per affrontarlo».