Gli appassionati della neve possono (ri)godersi Gambarie: piste aperte nel fine settimana

Il countdown è terminato, l’attesa è finita. Oggi, come era stato annunciato dall’on. Francesco Cannizzaro e dal sindaco Francesco Malara, si può tornare ad usare gli impianti a Gambarie e quindi godere della località a trecentosessanta gradi.

Ha dato perciò i suoi frutti l’accordo tra il Comune di Santo Stefano in Aspromonte e l'Ati Ccm-Aspro Service, grazie all’intervento della Regione e con il supporto istituzione del deputato azzurro. E proprio la coop che ha ripreso la gestione delle infrastrutture di risalita nel comprensorio, con un significativo “Noi non molliamo mai”, ha comunicato, tramite social, il ‘piste aperte’.

Nel dettaglio, quella Azzurra e le intermedie Nino Martino e Telese saranno a disposizione di sciatori e appassionati di sport invernali dalle 8:30 alle 16. Per agevolare chi si recherà a Gambarie pronto a scendere dal monte verso valle arricchendosi della suggestiva vista mare che si ammira dalla cima, il Municipio ha organizzato un servizio navetta. Quattro mezzi in totale accompagneranno gli sciatori dalla centrale piazza Mangeruca alla partenza degli impianti, da dove poi potranno raggiungere le piste. Ma si è pensato non solo agli amanti di questa disciplina, bensì anche a tutti coloro che decideranno di trascorrere il proprio tempo libero nella nostra ‘montagna al centro del Mediterraneo’.

Domenica, infatti, sarà una giornata all’insegna del divertimento. Dalle 10 in poi, sempre in piazza Mangeruca, andrà in scena “Gambarie in Festa”. Mercatini enogastronomici con degustazione e musica dal vivo garantita dai ‘Big Sur’. Una piccola anticipazione con lo sguardo rivolto a “I Love Gambarie”, in altre parole, lo snow party che arricchirà domenica 2 febbraio. Tante le iniziative previste. Intanto una sessione di terapia forestale gratuita alla stazione certificata Cnr, poi l’escursione ad anello a cura del Cai-Sezione Aspromonte Rc e altre escursioni con guida Parco gratuita dalle 9 alle 11 al Fantabosco, al Bosco di Mezzo e al Bosco Chanson d'Aspremont. Chi lo desidera potrà partecipare alla ciaspolata nel Bosco dei 5 Anelli e nei Terreni Rossi, e avventurarsi nei percorsi di Gambarie Orienteering. Dalle 12 tutti in piazza Mangeruca. Animazione del vocalist Robbiez, la musica dei dj Claudio Polimeni, Tasky e Claudio Cox Calabrese con le coreografie della scuola Royal Dance. Il tutto accompagnato da degustazioni, street food, un’area beverage e giochi d'artificio.

Sarà possibile raggiungere Gambarie anche con gli autobus dell’Atam (la partenza è alle ore 7,20 o alle 14,20 da piazza Garibaldi a Reggio Calabria, ritorno alle 16 o alle 19,40) mentre per chi arriverà con un veicolo proprio il parcheggio in zona Rumia e a Gambarie sarà gratuito.