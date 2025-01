Polistena, danneggiata l’autovettura di Marisa Valensise

Ignoti, probabilmente nelle ore notturne, hanno rovinato, presumibilmente con un oggetto tagliente, la carrozzeria dell'autovettura di Marisa Valensise, componente dell’organismo nazionale di Lega Coop, referente del Comitato spontaneo per il diritto alla salute e della Cooperativa sociale “La Mimosa” che da tempo opera in alcuni servizi comunali come la refezione scolastica e l’assistenza domiciliare. La stessa Marisa Valensise ha immediatamente sporto denuncia presso la locale stazione dei carabinieri, i quali, hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto.

«Solidarietà a Marisa Valensise: mai abbassare la testa dinanzi ai criminali». A scriverlo sulla pagina Facebook del Comune di Polistena è stato ieri mattina il sindaco Michele Tripodi.

«Abbiamo appreso – aggiunge il primo cittadino – del grave danneggiamento subito dalla dottoressa Marisa Valensise. Esprimendo piena solidarietà e vicinanza alla dottoressa Valensise e a tutte le sue collaboratrici e collaboratori, che incoraggiamo a continuare nella loro attività di impegno civile e professionale – scrive ancora il sindaco Michele Tripodi – chiediamo alle forze dell’ordine di fare piena luce sull’accaduto ed assicurare la punizione degli autori ed eventuali mandanti dell’inqualificabile gesto».